Nazilli'de Zeytinlikte Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipilerince söndürüldü.
Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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