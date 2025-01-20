Nazım Hikmet\'i Anma Etkinliği, Bornova\'da Coşkuyla Gerçekleştirildi

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(İZMİR) - Bornova Kent Söyleşileri, doğumunun 123'üncü yılında "Nazım Hikmet'i Anma" etkinliği ile başladı. Düzenlenen panelde Bilsen Başaran ve Haluk Işık, Nazım Hikmet'in edebi mirasını ele aldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Nazım Hikmet'in insan hakları ve özgürlük mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, Bornova'yı sanat ve kültürün merkezi haline getirmeyi hedeflerini söyledi.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Nazım Hikmet'i Anma" etkinliği, Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda yoğun bir katılımla gerçekleşti. 123'üncü doğum yılında Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiirleriyle başlayan etkinlikteki video gösterimi büyük beğeni topladı. Panelde ise Bilsen Başaran ve Haluk Işık, Nazım Hikmet'in sanatçı kişiliği ve edebi mirası üzerine çarpıcı görüşler paylaştı. Başaran, Nazım Hikmeti; "Türk ve Dünya Edebiyatı'nın devi", Işık ise; "Zamanın ötesinde bir adam" sözleriyle anlattı. Etkinliğin sunumunu İbrahim Aktaş, moderatörlüğünü ise Atilla Er üstlendi.

"Nazım Hikmet'in değerlerine sahip çıkıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Nazım Hikmet'in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda evrensel insan hakları ve özgürlük mücadelesinin sembol isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Eşki, "Bornova Belediyesi olarak, onun değerlerine sahip çıkıyor ve yeni nesillere tanıtıyoruz. Kent Söyleşileri kapsamında her ay düzenleyeceğimiz etkinliklerle sanatı, edebiyatı ve toplumsal değerleri buluşturmayı hedefliyoruz. Bornova'yı kültür ve sanatın başkenti yapma yolunda kararlıyız" dedi.