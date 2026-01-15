Nazım Hikmet, 124'üncü Doğum Gününde Konak'ta Anıldı

(İZMİR) - Konak'ta Nazım Hikmet'in 124'üncü doğum günü, Ustaya Saygı etkinliğiyle kutlandı. Nazım'ın dizelerinin müzikle buluştuğu etkinlikte Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Nazım iyi ki bu dünyadan ama iyi ki ülkemizden geçti. İyi ki Türkçenin dizelere bu kadar güzel dökülmesine aracı oldu" dedi.

Konak Belediyesi'nin, Nazım Hikmet'in 124'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Ustaya Saygı etkinliğinde Mavi Gözlü Dev, şiirleriyle anıldı. Türk edebiyatının büyük ustasının eserlerinin hem şiir hem besteleriyle dile geldiği Ustaya Saygı adlı etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki anmada Şair Özgür Zeybek, Nazım'ın hayatından kesitleri hikayeleştirirken tiyatro sanatçısı Meftun Yetiş ve tiyatro öğrencisi Eda Akyıldız şiirlerini okudu. Uğur Sayınbatur piyano başında Nazım'ın bestelenmiş şiirlerini seslendirdi; gecenin solistliğini ise Deniz Aygün Araal yaptı.

"Nazım iyi ki bu dünyadan ama iyi ki ülkemizden geçti"

Memleket Şairi Nazım'ın vatan sevgisi ve özlemi, şiirinin gücü ve aşklarının dile geldiği etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, "Türkçenin en büyük şairlerinden Nazım'ın dizeleriyle; barışa, insanlığa, vatana olan sevgisiyle, özlemiyle, tutkusuyla bu akşam buluşacağız. Nazım iyi ki bu dünyadan ama iyi ki ülkemizden geçti. İyi ki Türkçenin dizelere bu kadar güzel dökülmesine aracı oldu" dedi.