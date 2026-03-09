Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.
Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.
Kurula katılan 396 delegeden 219'unun oyunu alan Yalçın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Yalçın, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı esnafa teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Nazım Yalçın Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?