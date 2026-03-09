Nazım Yalçın Yeniden Başkan Seçildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.

Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.

Kurula katılan 396 delegeden 219'unun oyunu alan Yalçın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yalçın, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı esnafa teşekkür etti.