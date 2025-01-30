Nefes - Yer Eksi İki Yarın TRT 1'de!

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Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği, TRT ortak yapımı "Nefes - Yer Eksi İki", yarın TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş, senaristliğini Hakan Evrensel'in yaptığı filmde, 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayeler ele alınıyor.

Televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak film, Türk askerini ve dönemin savaş muhabirini konu alıyor.

İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan film, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini, "Onlar, asıl unutursan ölür" sözünün altını çizerek anlatıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın paylaştığı yapımda, Burak Sergen, Cezmi Baskın, Erdal Cindoruk, Eren Hacısalihoğlu ve Begüm Akkaya da rol aldı.