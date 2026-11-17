İran'ın Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Keşm Adası'nda bazı noktalara düzenlediği saldırıda yerleşim alanları, ticari bölgeler ve altyapının zarar görmediğini söyledi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, ABD ordusunun Keşm Adası'nda bazı noktaları hedef aldığını belirterek, saldırıda adanın hayati altyapısı ile kamu hizmeti tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini ifade etti.

Adadaki durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Nefisi, kurtarma, kamu hizmetleri ve ilgili idari birimlerin teyakkuz halinde bulunduğunu bildirdi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Nefisi, askeri bölgelerdeki olası hasara ilişkin açıklama yapmadı.

İran basını, akşam saatlerinde Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.