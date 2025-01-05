Nehammer İstifa Etti - Son Dakika
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Nehammer İstifa Etti

Nehammer İstifa Etti

Avusturya Başbakanı Nehammer, koalisyon görüşmelerindeki başarısızlık sonrası istifa edeceğini duyurdu.

05.01.2025 13:01
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Avusturya Başbakanı Nehammer, ÖVP ile SPÖ arasındaki koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek başbakanlık ve ÖVP genel başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.Avusturya'da sağ muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasındaki koalisyon görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamaması üzerine Başbakan Karl Nehammer istifa edeceğini açıkladı.

Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Nehammer, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı videoda "Önümüzdeki günlerde Başbakanlık ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinden geri çekileceğim ve düzenli bir geçişi sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

ÖVP ve SPÖ, liberal Yeni Avusturya ve Liberal Forum'un (NEOS) üçlü koalisyon kurmak için haftalardır yürütülen müzakerelerden çekilmesinin ardından görüşmelere devam etme kararı almıştı. Ancak parlamentoda sadece bir sandalye ile çoğunluğu sağlayabilen ÖVP ve SPÖ arasındaki görüşmeler de başarısızlığa uğradı.

ÖVP lideri Nehammer, X'ten yaptığı paylaşımda "Uzun süre ve açıkça müzakereler yürüttük. SPÖ ile temel noktalarda uzlaşmak mümkün değil. Halk Partisi verdiği sözlerin arkasında: Sosyal yardım ve ekonomi karşıtı önlemleri veya yeni vergileri kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle SPÖ ile müzakerelere son veriyoruz ve bunu sürdürmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

2021 yılında başbakan olan Nehammer, daha önce de içişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.

Üçlü koalisyon görüşmeleri de başarısız kaldı

Avusturya'da ÖVP, SPÖ ve NEOS arasında haftalardır yürütülen koalisyon görüşmeleri, NEOS'un Cuma günü görüşmelerden çekildiğini duyurmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı. NEOS lideri Beate Meinl-Reisinger, diğer iki partinin reformlar konusunda yeterince istekli olmamasını görüşmelerden çekilmelerine neden olarak göstermişti.

ÖVP, SPÖ ve NEOS'un yürüttüğü görüşmelerde en büyük görüş ayrılıklarının yaşandığı konu bütçe oldu. Ekonomik kriz içinde olan ve mali istikrar için Avrupa Birliği'nin (AB) kriterlerini yerine getirmesi gereken yeni hükümetin, bir yandan tasarrufa gidip diğer yandan ülkenin ekonomisini kalkındıracak önlemleri hayata geçirmesi gerekiyor.

Anketlere göre FPÖ oyunu artırdı

29 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oyların yüzde 28,85'ini alarak birinci siyasi güç olmuştu. ÖVP oyların yüzde 26,3'ünü, SPÖ ise yüzde 21,1'ini almıştı. Ancak diğer partiler aşırı sağcı FPÖ lideri Herbert Kickl ile koalisyon hükümetinde yer almayı reddettiği için Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen hükümeti kurma görevini Nehammer'a vermişti. Bunun üzerine ÖVP, SPÖ ve Neos koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

ÖVP, 2000 yılından bu yana FPÖ ile koalisyon hükümetlerinde yer almıştı. Nehamammer de FPÖ ile görüşmeye açık olduğu mesajını vermiş ancak Kickl ile iş birliğini reddetmişti. Eğer iki parti arasında iş birliği sağlanamazsa, gözlemcilere göre yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede erken seçimlerin yapılması gündeme gelebilir. Son anketler ise FPÖ'nün oy oranın yüzde 35 civarında olduğunu gösteriyor.

AFP/ JD, ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Başbakanlık, Avusturya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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