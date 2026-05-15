Nekbe'nin 78. Yıldönümünde Yeni Felaket

15.05.2026 16:28
Avrupa Parlamentosu'ndan Filistin'e destek açıklaması; yeni bir Nekbe uyarısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosundaki Sol grup, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yıl dönümünde (Büyük Felaket) "yeni ve daha da korkunç bir Nekbe" yaşandığını belirterek, Filistin halkıyla dayanışmasını yineledi.

Sol grubun açıklamasında, "Sol, Nekbe'nin 78. yıl dönümü olan 15 Mayıs'ta bugün ikinci bir felaket, açık bir soykırım ve etnik temizlik yaşayan Filistin halkıyla dayanışmasını yineliyor; yeni ve daha da korkunç bir Nekbe." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun, 1948'de zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş veya tazminat hakkını tanıdığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması, aktivistlere kötü muamele yapılması ve bazı isimlerin İsrail hapishanelerine gönderilmesi de kınandı.

Lübnan'a yönelik saldırıların da eleştirildiği açıklamada, saldırıların bir milyon kişinin yerinden edilmesine ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail Meclisinde etnik temelde idam cezası öngören bir düzenlemenin kabul edilmesinden duyulan endişe ifade edildi.

Grubun açıklamasında işgal sona erene kadar Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile askeri ilişkilerini kesmesi, Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması ve İsrail hükümeti üyelerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunuldu.

İki devletli çözümün uluslararası hukuk temelinde tek siyasi çözüm olduğu belirtilen açıklamada, Filistin'e destek veren uluslararası dayanışma hareketinin dünya genelinde büyüdüğü kaydedildi.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

