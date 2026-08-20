Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Nanoteknoloji ile Korunuyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Nanoteknoloji ile Korunuyor

Nemrut Dağı\'ndaki Heykeller Nanoteknoloji ile Korunuyor
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Kültür Bakanı Ersoy, Nemrut Dağı'ndaki heykellerin nanoteknolojik çözümlerle güçlendirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini, tüm çatlakların taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla doldurulduğunu bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz.

Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Nemrut Dağı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Nanoteknoloji ile Korunuyor - Son Dakika

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