Nepal'de 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'de 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı

Nepal\'de 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katmandu'da düzenlenen fuar, 50'den fazla marka ile Nepal'deki ikinci büyük otomobil etkinliği.

KATMANDU, 26 Ağustos (Xinhua) -- 18. NADA Otomobil Fuarı, Nepal'in başkenti Katmandu'da salı günü başladı. 50'den fazla araç markasını bir araya getiren fuar, Nepal'de bu ay düzenlenen ikinci büyük ölçekli uluslararası otomobil fuarı oldu.

NADA Nepal Otomobiller Birliği tarafından düzenlenen beş günlük fuarda, otomobil, motosiklet, otomobil parçaları ve ilgili hizmetlerin sergilendiği yaklaşık 200 stant bulunuyor. Fuarda 23 hafif binek araç markası, 17 hafif ticari araç markası ve 13 motosiklet markası yer alıyor.

BYD, Geely, Aion, Great Wall Motors ve Foton gibi Çinli otomobil markaları fuara güçlü bir katılım sağladı.

Fuarın açılışını yapan Nepal Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ram Sahaya Prasad Yadav, yerli otomobil üretiminin geliştirilmesinin yanı sıra elektrikli araçların daha fazla teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Yadav, "Elektrikli araçların yaygın kullanımı, yakıt ithalatına bağımlılığın azaltılmasına doğrudan yardımcı olmakta ve böylece ülkenin ticaret açığının daraltılmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

Organizatörlere göre otomotiv sektörü devlete yaklaşık 90 milyar Nepal rupisi (588,1 milyon ABD doları) gelir sağlıyor ve yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam imkanı sunuyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Katmandu, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi

16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 16:43:57. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal'de 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement