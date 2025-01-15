Nepal'de Maghe Sankranti Festivali Coşkusu

KATMANDU, 15 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da Maghe Sankranti Festivali'ni kutlamak için dans eden insanlar, 14 Ocak 2025.
Nepalli Hinduların ülke genelinde kutladığı Maghe Sankranti Festivali'nde insanlar nehir birleşim yerlerinde ritüel banyosu yapıyor, tapınaklarda dualar ediyor ve geleneksel lezzetlerin tadını çıkarıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
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