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Nepal'de Maghe Sankranti Festivali İçin Ispanak Toplanıyor - Son Dakika
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Nepal'de Maghe Sankranti Festivali İçin Ispanak Toplanıyor

Nepal'in Lalitpur kentinde her yıl belirli dönemde Maghe Sankranti festivalini kutlamak için ıspanak toplanıyor. Festival süresince insanlar iyi şans getirmesi için özel yiyecekler tüketiyor.

Nepal\'de Maghe Sankranti Festivali İçin Ispanak Toplanıyor
14.01.2024 - 12:04,
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LALİTPUR, 14 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde Maghe Sankranti festivalini kutlamak için her yıl belirli dönemde ıspanak toplanıyor.

Maghe Sankranti festivali, Güney Asya ülkesinde her yıl Ocak ayının ortasından itibaren kutlanıyor. Bu tarih, Yele Sambat takviminde Magh ayı başına denk geliyor. Festival süresince insanlar iyi şans getirmesi için ıspanak, melas ve sade yağ gibi özel yiyecekler tüketiyor.

Kaynak: Xinhua
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