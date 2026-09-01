Nepal'de sel felaketi: Rasuwa ve çevresinde 8 sağlık tesisi etkilendi, 4'ü tamamen yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'de sel felaketi: Rasuwa ve çevresinde 8 sağlık tesisi etkilendi, 4'ü tamamen yıkıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde 8 sağlık tesisinin etkilendiğini ve bunlardan 4'ünün tamamen yıkıldığını bildirdi. IFRC Nepal Operasyonları Müdürü Matt Baden, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü ve kayıp sayısının binlerle ifade edildiğini, on binlerce insanın etkilendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde 8 sağlık tesisinin etkilendiğini ve bunlardan 4'ünün tamamen yıkıldığını bildirdi.

Lindmeier ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Operasyonları Müdürü Matt Baden, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nepal'de sağlık hizmetlerine erişimin sürdürülmesinin öncelikli olmaya devam ettiğini söyleyen Lindmeier, "(Sel nedeniyle) Toplamda 8 sağlık tesisi etkilendi ve bunlardan 4'ü tamamen yıkıldı." dedi.

Lindmeier, hastalık gözetimi ve halk sağlığı risk yönetiminin büyük önem taşıdığına işaret ederek, acil çabalar hayat kurtarıcı müdahalelere odaklanırken bu noktada ikincil halk sağlığı etkilerini önlemenin de aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Sel, yerinden edilme, aşırı kalabalık ve şebeke suyunun, hastalık salgınları riskini artırabileceğine değinen Lindmeier, DSÖ'nün etkilenen bölgelerde diğer bulaşıcı hastalıkları takip için gözetim çalışmalarını desteklediğini kaydetti.

"Ölü ve kayıp sayısı binlerle ifade ediliyor"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Operasyonları Müdürü Matt Baden ise sel sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Baden, "Muson yağmurları durmadı. Su yollarının tıkanması, daha fazla sel ve toprak kayması riskinin gerçek ve acil olduğu anlamına geliyor." dedi.

Rasuwa, Nuwakot ve Dhading'in en ağır hasar gören bölgeler olduğuna işaret eden Baden, Gorkha, Chitwan ve Nawalparasi'de de ciddi hasarların bildirildiğine değindi.

Baden, "Ölü ve kayıp sayısı binlerle ifade ediliyor ve on binlerce insan etkilendi. Yetkililer erişim iyileştikçe bu rakamları doğrulamaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Doğal Afetler, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de sel felaketi: Rasuwa ve çevresinde 8 sağlık tesisi etkilendi, 4'ü tamamen yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

13:43
Galatasaray’da Yusuf Akçiçek derken bambaşka bir isim: Anlaşma tamamlandı
Galatasaray'da Yusuf Akçiçek derken bambaşka bir isim: Anlaşma tamamlandı
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:53:44. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal'de sel felaketi: Rasuwa ve çevresinde 8 sağlık tesisi etkilendi, 4'ü tamamen yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement