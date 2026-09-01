Nepal'de sel felaketi: Rasuwa ve çevresinde 8 sağlık tesisi etkilendi, 4'ü tamamen yıkıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde 8 sağlık tesisinin etkilendiğini ve bunlardan 4'ünün tamamen yıkıldığını bildirdi.

Lindmeier ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Operasyonları Müdürü Matt Baden, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nepal'de sağlık hizmetlerine erişimin sürdürülmesinin öncelikli olmaya devam ettiğini söyleyen Lindmeier, "(Sel nedeniyle) Toplamda 8 sağlık tesisi etkilendi ve bunlardan 4'ü tamamen yıkıldı." dedi.

Lindmeier, hastalık gözetimi ve halk sağlığı risk yönetiminin büyük önem taşıdığına işaret ederek, acil çabalar hayat kurtarıcı müdahalelere odaklanırken bu noktada ikincil halk sağlığı etkilerini önlemenin de aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Sel, yerinden edilme, aşırı kalabalık ve şebeke suyunun, hastalık salgınları riskini artırabileceğine değinen Lindmeier, DSÖ'nün etkilenen bölgelerde diğer bulaşıcı hastalıkları takip için gözetim çalışmalarını desteklediğini kaydetti.

"Ölü ve kayıp sayısı binlerle ifade ediliyor"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Operasyonları Müdürü Matt Baden ise sel sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Baden, "Muson yağmurları durmadı. Su yollarının tıkanması, daha fazla sel ve toprak kayması riskinin gerçek ve acil olduğu anlamına geliyor." dedi.

Rasuwa, Nuwakot ve Dhading'in en ağır hasar gören bölgeler olduğuna işaret eden Baden, Gorkha, Chitwan ve Nawalparasi'de de ciddi hasarların bildirildiğine değindi.

Baden, "Ölü ve kayıp sayısı binlerle ifade ediliyor ve on binlerce insan etkilendi. Yetkililer erişim iyileştikçe bu rakamları doğrulamaya devam ediyor." diye konuştu.