Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği belirtilen açıklamada, kayıp 6 bin 150 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, selden etkilenen 13 bin 742 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDoğal AfetlerUluslararasıAğustosGüncelNepalÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında
Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
Kayseri Melikgazi’de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi
“Savaşta değiliz“dedi ama ülkesi için tarih verdi "Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek
22:35
Tedesco’nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11’de şans vermedi
Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
22:35
Fed kararı piyasayı sarstı Altında ibre bir anda tersine döndü
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü
22:16
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
22:10
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
21:53
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
21:02
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 22:46:40. #7.13#
SON DAKİKA: Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement