Nepal'in Rasuwa bölgesinde 1 hafta sonra kayıp 119 kişiye ulaşıldı: 118 Nepalli ve 1 İngiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 1 hafta sonra kayıp 119 kişiye ulaşıldı: 118 Nepalli ve 1 İngiliz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde kaybolan 119 kişi, bir hafta süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Nepal ordusundan bir yetkili, bugün 118 Nepalli ve 1 İngiliz vatandaşına ulaşıldığını duyurdu. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 916 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde kaybolan 119 kişiye 1 hafta süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Nepal ordusundan bir yetkili, arama kurtarma çalışmalarına dair bilgi verdi.

Yetkili, bugün 118 Nepalli ve 1 İngiliz vatandaşına 1 haftanın ardından ulaşıldığını duyurdu.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gün içinde yapılan açıklamada, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 916 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in Rasuwa bölgesinde 1 hafta sonra kayıp 119 kişiye ulaşıldı: 118 Nepalli ve 1 İngiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:28:40. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal'in Rasuwa bölgesinde 1 hafta sonra kayıp 119 kişiye ulaşıldı: 118 Nepalli ve 1 İngiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement