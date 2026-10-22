Nepal seli için 24,5 milyon dolar toplandı, 4,8 milyar dolar gerekiyor - Son Dakika
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Nepal seli için 24,5 milyon dolar toplandı, 4,8 milyar dolar gerekiyor

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UNOPS İcra Direktörü Silva, 26 Ağustos'taki selin ardından Nepal'in toparlanması için 4,8 milyar dolar gerektiğini, şu ana kadar 24,5 milyon dolar toplandığını söyledi. Selde 1500'den fazla kişi öldü, 5 bin 600 kişi kayıp; 100 bin kişi etkilendi, 30 binden fazlası çocuk.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Nepal'in toparlanması için 4,8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar sadece 24,5 milyon dolar toplandığını söyledi.

Silva, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Nepal'deki son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından Nepal'i ziyaret ettiğini belirten Silva, bunun Nepal'de ve küresel ölçekte en yıkıcı ve ölümcül iklim felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Silva, söz konusu felakette, 1500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 600 kişinin hala kayıp olduğunu ve selden 30 binden fazlası çocuk olmak üzere 100 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

Felakette ayrıca 100'den fazla köprünün çöktüğünü, 13 hidroelektrik barajı ve 23 okulun yıkıldığını kaydeden Silva, selden geriye kalan 2,2 milyon ton moloz ve tortunun temizlenerek ülkenin yeniden toparlanması için 4,8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Nepal'de yaşanan, iklim adaletsizliğinin en somut örneklerinden biri"

Silva, bu miktarın Nepal'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 10'una denk geldiğine işaret ederek, "Nepal'de yaşanan, iklim adaletsizliğinin en somut örneklerinden biridir." diye konuştu.

Nepal'in küresel sera gazı emisyonlarının sadece yüzde 0,08'ini yaydığını ve sorumlu olmadığı iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilendiğini vurgulayan Silva, ülkenin felaketten toparlanması için şu ana kadar 24,5 milyon dolar toplanabildiğini ifade etti.

Silva, gelişmekte olan ülkelere, iklim değişikliği konusunda 2035'e kadar her yıl 1,3 trilyon dolar finansman taahhütlerini hatırlatarak, Nepal'de yaşanan felaketin bu anlamda "uluslararası toplum için bir dönüm noktası ve belirleyici bir an" olduğunu kaydetti.

Nepal'deki sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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