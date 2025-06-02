Neşet Ertaş'ı Anma Konseri Büyük İlgi Gördü

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenledi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören konserde usta sanatçının sevilen türküleri seslendirildi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Gönülden Gönüle Türküler konseriyle Neşet Ertaş'ı andı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Neşet Ertaş'ın, Gönül Dağı, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünya, Yazımı Kışa Çevirdin, Sevda Olmasaydı, Bahça Duvarından Aştım'ın da aralarında bulunduğu unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konser, yoğun ilgi gördü.