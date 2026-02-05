Neşet Ertaş, Tekirdağ Kapaklı'da Türküleriyle Anıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "İz Bırakanlar Konserleri" kapsamında Kapaklı'da Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ı türküleriyle andı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen "İz Bırakanlar Konserleri" serisinin bu haftaki konuğu, halk müziğinin unutulmaz ismi "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş oldu.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam saat 20.00'de başlayan konser, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in kültürel mirasa sahip çıkma vizyonuyla desteklenen konser programında, halk müziğinin birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Kent Orkestrası'nın başarılı performansı ve Salih Demirci'nin yorumuyla Neşet Ertaş'ın eserleri yeniden hayat bulurken, konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Kapaklı'daki yoğun ilginin ardından "İz Bırakanlar Konserleri-Neşet Ertaş" programı, Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Konserin ikinci ayağı, 16 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.