Neşet Ertaş, Tekirdağ Kapaklı'da Türküleriyle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Neşet Ertaş, Tekirdağ Kapaklı'da Türküleriyle Anıldı

05.02.2026 16:51  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'İz Bırakanlar Konserleri' kapsamında Neşet Ertaş'ı andı. Konser, Kapaklı'da yoğun katılımla gerçekleştirildi ve halk müziği tutkunları büyük ilgi gösterdi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "İz Bırakanlar Konserleri" kapsamında Kapaklı'da Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ı türküleriyle andı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen "İz Bırakanlar Konserleri" serisinin bu haftaki konuğu, halk müziğinin unutulmaz ismi "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş oldu.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam saat 20.00'de başlayan konser, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in kültürel mirasa sahip çıkma vizyonuyla desteklenen konser programında, halk müziğinin birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Kent Orkestrası'nın başarılı performansı ve Salih Demirci'nin yorumuyla Neşet Ertaş'ın eserleri yeniden hayat bulurken, konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Kapaklı'daki yoğun ilginin ardından "İz Bırakanlar Konserleri-Neşet Ertaş" programı, Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Konserin ikinci ayağı, 16 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Neşet Ertaş, Etkinlik, Tekirdağ, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neşet Ertaş, Tekirdağ Kapaklı'da Türküleriyle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:10:08. #7.11#
SON DAKİKA: Neşet Ertaş, Tekirdağ Kapaklı'da Türküleriyle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.