Nesli Tehlikedeki Su Samuru Kar Keyfi Yaptı

Nesli tehlikede olan su samuru, Çoruh Nehri'nin buz tutan kıyılarında dakikalarca kar keyfi yaptı
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde Su samurunun kar keyfi kameralara yansıdı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bu kez Erzurum'da görüntülendi. Son olarak Erzurum'un İspir ilçesinde görülen su samurunun Çoruh nehrinin buz tutan kıyılarında dakikalarca eğlendikten sonra suya girerek kayboldu.
Yedigöller mahallesinde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından görüntülenen su samurunun nehir boyunca zaman zaman ortaya çıktığı belirtiliyor.
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