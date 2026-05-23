Netanyahu Acil Toplantı Yapacak

23.05.2026 21:29
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD-Iran müzakerelerini görüşmek için koalisyon liderleriyle acil toplanacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yapacağı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam koalisyon ortaklarıyla acil toplantı gerçekleştireceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:41:46.
