Netanyahu Batı Şeria sınırında işgalin süreceğini söyledi, tehdit iddiasını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria sınırına giderek "seçimler öncesinde saldırı tehdidi altında oldukları" iddiasını yineledi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaştığı video mesajda, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth ile Batı Şeria'nın kuzey sınırına gittiğini kaydetti.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin kendisine çalışmalarını anlattığını aktaran Netanyahu, arkasındaki Tulkerim Mülteci Kampı'nı göstererek İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırılarını hatırlattı.

Netanyahu, Ürdün Nehri'nin batısında bir Filistin ordusu olmayacağını ve işgali sürdüreceklerini savunarak "seçimler öncesinde saldırı tehdidi altında oldukları" yönünde uyarılar aldıklarını iddia etti.

Her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine bazı planlar sunduğunu belirterek bir saldırı durumunda "güçle" yanıt vereceği tehdidinde bulundu.

Netanyahu, iki hafta önce de "seçimler öncesinde saldırı tehdidi altında olduklarına" dair göstergeler bulunduğunu ileri sürmüştü.

Bu iddia tartışmalara yol açmış, İsrail muhalefeti Netanyahu'yu siyasi manevra yapmakla suçlamıştı.