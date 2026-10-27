Netanyahu, Ben-Gvir'in ABD'ye Eisenkot'la hükümet kurma iddiasına 'blöf' dedi - Son Dakika
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Netanyahu, Ben-Gvir'in ABD'ye Eisenkot'la hükümet kurma iddiasına 'blöf' dedi

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Netanyahu, Ben-Gvir'in ABD'ye kendisini dışlayarak Eisenkot'la hükümet kurma sözü verdiği iddiasını 'blöf' diye reddetti. Ben-Gvir'in gelecek hükümette yer alacağını savunan Netanyahu, Eisenkot'un partisi Likud'dan tek sandalye fazla alırsa felaket hükümeti doğacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ABD yönetimine kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiği yönündeki iddiasını reddetti.

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, oy kullanma sürecinin başlamasının ardından Ben-Gvir'e seslenerek aşırı sağcı bakanın gelecek hükümette yer alacağını söyledi.

Liderliğindeki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı üyesi Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e "Sevgili Itamar, bu blöfü daha kaç kez tekrarlayacaksın?" ifadeleriyle seslendi.

Netanyahu, Yahudi Gücü Partisi'nin barajı her halükarda geçeceğini ve Ben-Gvir'in ise seçim sonrası kuracağını iddia ettiği sağcı hükümetin parçası olacağını ileri sürdü.

Yahudi Gücü Partisi'nin bir milletvekili fazla veya eksik çıkarmasının Ben-Gvir'in durumunu değiştirmeyeceğini belirten Netanyahu, şunları kaydetti:

"Ancak Eisenkot'un partisi Likud'dan tek bir sandalye bile fazla alsa, Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini ona verir. Bu da nesiller boyu pişmanlığını duyacağımız bir felaket hükümetine yol açar."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD yönetimine, kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini iddia etmişti.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başlamıştı.

Kaynak: AA
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