Netanyahu'dan Esir Takası Toplantısı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle "özel" bir toplantı yapacağı belirtildi.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapılacak güvenlik toplantısında, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.

Esir takası müzakerelerinin ele alınacağı "özel güvenlik toplantısının", İsrail yönetiminin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda "hayatını kaybettiği" açıklamasının ardından gelmesine dikkati çekildi.