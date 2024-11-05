Netanyahu'dan Gazze Soruşturmasına Tepki

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İsrail polisinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerine ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirilirken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi bunun kendilerine yönelik olduğunu savundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin yolsuzlukla mücadele birimince Gazze saldırılarının "ilk günlerine" ilişkin kriminal bir soruşturma yürütülüyor.

Mahkeme kararıyla kamuoyuna bugün açıklanan soruşturma 6 aydır "gizli bir şekilde" sürüyor.

Soruşturmanın içeriğine ve hedefindekilere ilişkin daha fazla bilgi verilmezken konu hakkında tepkinin Netanyahu'nun ofisinden gelmesi dikkati çekti.

Başbakanlık, yaptığı yazılı açıklamayla polisin Gazze saldırılarının ilk günlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı eleştirdi.

Soruşturmanın Başbakanlık ofisine yönelik olduğu iddia edilen açıklamada, "Savaşın ortasında Başbakanlığa karşı görülmemiş bir kampanya yürütülüyor." ifadesine yer verildi.