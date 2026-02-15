Netanyahu'dan İran ve Gazze Açıklamaları - Son Dakika
Netanyahu'dan İran ve Gazze Açıklamaları

15.02.2026 23:15
Netanyahu, ABD ile İran anlaşmasının tüm nükleer programı hedef alması gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapacağı bir anlaşmanın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını değil, tüm nükleer programının ve altyapısının ortadan kaldırılmasını içermesi gerektiğini savundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, "İran'a odaklandıklarını" söyledi.

Netanyahu, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanacaksa bu anlaşmanın birkaç bileşeninin olması gerektiğini ileri sürerek, bu bileşenlerin sadece İsrail'in değil, aynı zamanda ABD, bölge ve dünyanın da güvenliği için önemli olduğunu iddia etti.

Öncelikle İran'ın tüm zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden dışarı çıkarılması gerektiğini savunan Netanyahu, bunun da yeterli olmayacağını ve ikinci olarak İran'ın tüm zenginleştirme kapasitesinin, bunu mümkün kılan tüm ekipman ve altyapının ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

Netanyahu, üçüncü olarak İran'ın balistik füze programının da ele alınması ve son olarak bölgedeki "vekillerine olan desteğini" kesmesi gerektiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın bir anlaşma için tüm ihtimalleri değerlendirmekte kararlı olduğunu söyleyen Netanyahu, Trump'ın İran'ın son müzakerelerde fırsatı kaçırdığı için bu kez kaçırma olasılığının düşük olduğu düşüncesini taşıdığını aktardı.

" Gazze'de ağır silah yok"

Netanyahu, Gazze'nin askerden arındırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması meselesine değinerek, "Gazze'de pratikte ağır silahlar yok. Toplar, tanklar yok, hiçbir şey yok. En fazla hasarı veren ağır silah AK-47 olarak bilinen." ifadelerini kullanarak silahsızlandırılma konusunun sadece ağır silahları içermeyeceği mesajı verdi.

Gazze Şeridi'nden tüfeklerin, roketlerin ve roket atarların tamamının dışarı çıkarılması gerektiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın planına bir şans verdiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, Gazze'deki 500 kilometrelik tünel ağının yaklaşık 150 kilometresini yıktıklarını ileri sürerek, "Bu işi tamamlamalıyız. Gazze, İsrail Devleti için bir daha asla tehdit oluşturmayacaktır." iddiasında bulundu.

ABD yardımları

ABD'nin İsrail'i "örnek müttefik" kabul ettiğini savunan Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımı aşamalı olarak azaltmak ve 10 yıl içinde sıfıra indirmek istediklerini kaydetti.

Netanyahu, "Mevcut mutabakat metnine göre kalan üç yıl ve sonraki yedi yıl içinde, bu yardımı sıfıra indireceğiz. İsrail, kendi başına savaştığı gibi, kendi kendine de yetebilecek. Hedefimiz, İsrail'de bağımsız bir silah endüstrisi kurmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

