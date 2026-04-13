Netanyahu'dan Magyar'a Tebrik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı tebrik etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'da Magyar liderliğindeki Tisza'nın genel seçimi kazanmasından bir gün sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Netanyahu, "Peter Magyar'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Macaristan'ı ileriye taşımasında ve uluslarımız arasındaki güçlü bağları kuvvetlendirmesinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan ile işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini belirten Netanyahu, seçimlerde yenilgiye uğrayan Orban'dan da övgüyle söz etti.

Netanyahu, AB içerisinde kendisine açıktan destek veren Macar lider Viktor Orban'ın İsrail'in gerçek dostu olduğunu belirtti.

Orban yönetimi, AB içinde İsrail'e güçlü destek sağladı

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek, daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı.

Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.