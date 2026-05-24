Netanyahu'dan RAAM'a Yönelik Adımlar

24.05.2026 22:59
Netanyahu'ya yakın çevreler, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden RAAM'ı seçimlerden men etmeye çalışıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın çevrelerin, yaklaşan seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden Birleşik Arap Listesinin (RAAM) seçimlerden men edilmesine yol açabilecek siyasi ve hukuki adımlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Söz konusu girişimlerin, RAAM'ın siyası kanadının oluşturduğu 1948 Filistin İslam Hareketinin Güney Kanadı'nın da "terör örgütü" olarak tanımlanması ihtimaline ilişkin yürütülen tartışmalarla eş zamanlı ilerlediği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'ya yakın çevrelerde yürütülen görüşmeler, RAAM'ın ana yapısı olarak görülen İslam Hareketi'ne karşı önlem alınmasına odaklanıyor.

Haberde, hareketin Gazze Şeridi'ne yönelik bağış transferlerini savaş sürecinde kolaylaştırdığı iddiasının gündeme getirildiği belirtildi.

Kanal, Netanyahu'ya yakın iki isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, böyle bir adımın mecliste yasal düzenleme yapılmasını ve başta Şin-Bet (İsrail İç Güvenlik Servisi) olmak üzere güvenlik kurumlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasını gerektireceğini ifade etti.

Haberde, yaklaşan seçimlerin tarihinin henüz netleşmediği, ancak söz konusu adımların "siyasi hazırlıklar kapsamında" değerlendirildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun ofisinden ya da RAAM Partisi'nden habere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mansur Abbas liderliğindeki RAAM Partisi, 2021 yılında Naftali Bennett ve Yair Lapid hükümetine katılarak İsrail tarihinde koalisyon hükümetinde yer alan ilk Arap partisi olmuştu.

Bu adım, hem İsrail içinde hem de İsrail vatandaşı Filistinliler arasında geniş tartışmalara neden olmuştu.

RAAM, mevcut mecliste 5 sandalyeyle temsil ediliyor.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail siyasetinde Arap partileri ve hareketlerine yönelik söylem ve uygulamalarda artış yaşanırken, İsrail sağının bazı Arap grupları "terörizmi desteklemekle" suçladığı belirtiliyor.

Bu suçlamalar, özellikle Gazze savaşına ilişkin tutumlar ile Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım faaliyetleri üzerinden gündeme getiriliyor.

Mevcut meclisin görev süresi gelecek ekim ayında sona erecek.

Ancak meclis, çarşamba günü yapılan ön oylamada kendisini feshetme yönünde oy kullandı.

Tasarının kalan üç oylamadan da geçmesi halinde erken seçim süreci başlayacak.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin kaynaklarına göre saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Birleşmiş Milletler ise yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

