Netanyahu'dan Yeni Atama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü olarak atadığı Roman Gofman'dan boşalan askeri sekreterliğe Guy Markizeno'yu getirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Markizeno'yu askeri sekreter olarak atama kararını Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Mossad Direktörü Gofman'ın yerine Netanyahu'nun askeri sekreterliğine getirilen Markizeno'nun tuğgeneral olan rütbesinin tümgeneralliğe yükseltileceği belirtildi.

Markizeno, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın askeri sekreterliği görevini yapıyordu.

Netanyahu, David Barnea'dan boşalan Mossad Direktörlüğü'ne askeri sekreteri Roman Gofman'ı atamış, tartışmalı bir sürecin ardından Gofman görevi devralmıştı.