Netanyahu, Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti için ön koşulsuz görüşme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Netanyahu, Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti için ön koşulsuz görüşme çağrısı yaptı

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Netanyahu, Eisenkot\'a ulusal birlik hükümeti için ön koşulsuz görüşme çağrısı yaptı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gadi Eisenkot'a ön koşulsuz görüşme ve ulusal birlik hükümeti kurma çağrısı yaptı. Eisenkot, çağrıyı siyasi manevra diye niteledi ve Netanyahu'yu yeni hükümetin kurulmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'a ön koşulsuz görüşme ve ulusal birlik hükümeti kurma çağrısı yaptı. Eisenkot, iki partinin müzakere heyetleri arasındaki görüşmenin zaten kararlaştırıldığını belirterek, Netanyahu'yu yeni hükümetin kurulmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görüşmeleri sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasında ulusal birlik hükümeti tartışması yaşandı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eisenkot ile 12 Kasım Perşembe günü yaptığı görüşmenin ulusal birlik hükümetinin gerekliliğine ilişkin kanaatini güçlendirdiğini belirtti. Netanyahu, kurulmasını istediği hükümetin, İsrail'in Yahudi halkının devleti olarak varlığını destekleyen bütün partileri kapsaması gerektiğini ifade etti.

İran'ın nükleer programını yeniden canlandırmaya çalıştığını ileri süren Netanyahu, dar kapsamlı veya "terör destekçilerine dayanan" bir hükümetin güvenlik sorunlarıyla baş edemeyeceğini savundu. Netanyahu, ulusal birlik hükümetinin İran kaynaklı olduğunu belirttiği tehdidi ortadan kaldırabileceğini ve İsrail'in güvenliğini uzun yıllar güvence altına alabileceğini öne sürdü.

Eisenkot'a ön koşulları ve siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak görüşme çağrısı yapan Netanyahu, "Bir odaya girelim, ön koşullar olmadan, tüm anlaşmazlıkları ve boykotları bir kenara bırakalım ve İsrail'in güvenliği ve geleceği için anlaşmaya varalım" ifadelerini kullandı. Netanyahu, askerlik meselesinin de ultra Ortodoks Yahudi toplumunun temsilcileriyle birlikte çözülebileceğini belirtti.

EİSENKOT: GÖRÜŞME ZATEN KARARLAŞTIRILDI

Eisenkot ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çağrısını siyasi manevra olarak nitelendirdi. Yashar ile Likud'un müzakere heyetleri arasında 15 Kasım Pazar günü yapılacak görüşmenin önceden kararlaştırıldığını belirten Eisenkot, Netanyahu'nun da bundan haberdar olduğunu söyledi.

Netanyahu'yu birlik çağrısı yaparken toplumu bölmek ve kışkırtmakla suçlayan Eisenkot, "Güzel deneme, ama bu numaralar bende sökmez. Ve İsrail vatandaşlarında da sökmez" ifadelerini kullandı.

Eisenkot, kendi liderliğinde kurulacak acil durum hükümetine katılmanın koşullarının, ortaya koyduğu ilkelerin kabul edilmesi ve aşırılık yanlılarıyla yolların ayrılması olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun seçimlerde yenildiğinin farkında olduğunu savunan Eisenkot, yeni hükümetin kurulmasını zorlaştırmaya ve Knesset Başkanı'nın değiştirilmesini engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

MECLİS BAŞKANLIĞI OYLAMASINDA DESTEK İSTEDİ

Eisenkot, Likud ve Dini Siyonizm Partisi'nin siyasi ortaklık konusundaki samimiyetinin, 17 Kasım Salı günü yapılacağını belirttiği Knesset Başkanlığı seçiminde görüleceğini ifade etti. İki partiden, değişim yanlısı partilerin adayı Matan Kahana'yı desteklemelerini isteyen Eisenkot, demokratik sürecin zamanında işlemesine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Eisenkot, ulusal acil durum hükümetini bir an önce kurmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA
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