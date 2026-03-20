Netanyahu İran'a Yönelik Saldırılar Hakkında Çelişkili Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
Netanyahu İran'a Yönelik Saldırılar Hakkında Çelişkili Açıklamalar Yaptı

20.03.2026 00:04
Netanyahu, İran'a saldırılarla ilgili iç ve dış kamuoyuna farklı mesajlar verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin İsraillilere ve uluslararası kamuoyuna iki farklı şey söyledi.

Netanyahu, Batı Kudüs'te İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu'nun, iç kamuoyuna yaptığı değerlendirmede İran'a saldırılara dair "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek." demesine karşın, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı değerlendirmede "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullanması dikkati çekti.

"İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok"

Netanyahu, İran'da nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve "rejim değişikliğine yol açmak" olmak üzere üç hedefe odaklandıklarını söyledi.

İran'ın nükleer ve balistik füze konusunda üretim sağlayan endüstrilerini hedef aldıklarını ileri süren Netanyahu "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı İsrail ordusu ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ı birlikte harekete geçirdiklerini kaydetti.

Alternatif rota iddiası

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin konuşan Netanyahu, "petrol akışını sağlamak için Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep Boğazı gibi bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası'ndan İsrail'e ve Akdeniz'e uzanan alternatif rota oluşturmak gerektiğini" savundu.

Netanyahu, böylece lojistik sorununun kalkacağını ve bunun yakında gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

Pars doğalgaz sahası itirafı

İran'ın güneyindeki Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelere yönelik saldırıya dair Netanyahu, "İsrail, Pars doğalgaz rafinesine karşı tek başına harekete geçti." itirafında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki saldırıları ertelemelerini istediğini ve İran'ın enerji tesislerine saldırı düzenlemekten kaçınacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, ABD ile tam koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini savunarak Trump'ı İran'a saldırılara kendisinin ikna ettiği yönündeki haberlere, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki görüşmede kendisi bir şey söylemeden, Trump'ın "Bibi, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeliyiz." dediği iddiasıyla yanıt verdi.

Amerikan halkının, İsrail'in ABD'yi savaşa çektiği düşüncesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump'ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı." iddiasında bulundu.

Netanyahu, bir kez daha İran'da Tahran yönetimine karşı halk ayaklanması mesajı vererek "Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz, ama bir de karada bileşeni olmalı." ifadelerini kullandı.

Toplantı, İran füzesi korkusuyla yer altında yapıldı

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı, İran füzeleri korkusuyla yerin altında yapıldı.

Toplantı başlamadan önce İsrailli bir yetkilinin, basın mensuplarından olası alarm durumunda toplantının kesilmemesi için telefonlarını sessiz moda almalarını isteyerek "Burası güvenli -1'nci kattayız." demesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu İran'a Yönelik Saldırılar Hakkında Çelişkili Açıklamalar Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Netanyahu İran'a Yönelik Saldırılar Hakkında Çelişkili Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
