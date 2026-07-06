Netanyahu: Liderlerden Gizli Destek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya genelindeki birçok liderin kendi ülkelerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e açıkça destek vermekten kaçındığını ancak kapalı kapılar ardında kendisini ve İsrail'i övdüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl (Binyamin Zeev Herzl) için düzenlenen devlet anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında dünya liderleriyle yaptığı gizli görüşmelere değinen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada birçok lider kamuoyu önünde İsrail'e destek vermekten kaçınıyor, ancak benimle yaptıkları özel görüşmelerde çok farklı konuşuyorlar. Bana, 'Sayın Başbakan, yanınızdayız. Ülkelerimizdeki kamuoyu bunu açıkça söylememize izin vermiyor ama size hayranlık duyuyoruz. Yardımınıza ihtiyacımız var.' diyorlar."

"Bize gücümüzün kaynağını soruyorlar"

Birçok ülkenin İsrail'in askeri, istihbari ve teknolojik gücüne yaklaşmak istediğini belirten Netanyahu, "radikal İslam"a karşı yürüttükleri mücadeleden dolayı bu liderlerin İsrail'e derin bir takdir beslediğini öne sürdü.

Yabancı liderlerin kendisine sıklıkla "Bu kadar küçük bir ülke olarak bu gücü nereden buluyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Netanyahu, bu gücün arkasında geleceklerini korumaya kararlı antik bir halkın dayanıklılığı olduğunu ifade etti.

İran ve Lübnan'a tehdit

Konuşmasında askeri operasyonlara ve bölgesel gerilimlere de değinen Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan sınırlarındaki varlığını tahkim ettiğini belirtti.

Lübnan sınırındaki operasyonlara dikkat çeken Netanyahu, "Kuzeydeki sakinlerimizi ve tüm İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli olduğu sürece İsrail Lübnan'da kalmaya devam edecektir." dedi.

Uluslararası ittifakları genişletmeye devam edeceklerini ve bazı ülkelerle normalleşme süreçlerinin yakın olduğunu belirten Netanyahu, müttefiklerin çıkarlarını dinleseler de İsrail'in hayati çıkarlarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Netanyahu, "Bir anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.