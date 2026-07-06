Netanyahu: Liderlerden Gizli Destek! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu: Liderlerden Gizli Destek!

06.07.2026 02:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, dünya liderlerinin kamuoyu önünde destek vermediğini ama özelde övdüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya genelindeki birçok liderin kendi ülkelerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e açıkça destek vermekten kaçındığını ancak kapalı kapılar ardında kendisini ve İsrail'i övdüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl (Binyamin Zeev Herzl) için düzenlenen devlet anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında dünya liderleriyle yaptığı gizli görüşmelere değinen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada birçok lider kamuoyu önünde İsrail'e destek vermekten kaçınıyor, ancak benimle yaptıkları özel görüşmelerde çok farklı konuşuyorlar. Bana, 'Sayın Başbakan, yanınızdayız. Ülkelerimizdeki kamuoyu bunu açıkça söylememize izin vermiyor ama size hayranlık duyuyoruz. Yardımınıza ihtiyacımız var.' diyorlar."

"Bize gücümüzün kaynağını soruyorlar"

Birçok ülkenin İsrail'in askeri, istihbari ve teknolojik gücüne yaklaşmak istediğini belirten Netanyahu, "radikal İslam"a karşı yürüttükleri mücadeleden dolayı bu liderlerin İsrail'e derin bir takdir beslediğini öne sürdü.

Yabancı liderlerin kendisine sıklıkla "Bu kadar küçük bir ülke olarak bu gücü nereden buluyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Netanyahu, bu gücün arkasında geleceklerini korumaya kararlı antik bir halkın dayanıklılığı olduğunu ifade etti.

İran ve Lübnan'a tehdit

Konuşmasında askeri operasyonlara ve bölgesel gerilimlere de değinen Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan sınırlarındaki varlığını tahkim ettiğini belirtti.

Lübnan sınırındaki operasyonlara dikkat çeken Netanyahu, "Kuzeydeki sakinlerimizi ve tüm İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli olduğu sürece İsrail Lübnan'da kalmaya devam edecektir." dedi.

Uluslararası ittifakları genişletmeye devam edeceklerini ve bazı ülkelerle normalleşme süreçlerinin yakın olduğunu belirten Netanyahu, müttefiklerin çıkarlarını dinleseler de İsrail'in hayati çıkarlarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Netanyahu, "Bir anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Liderlerden Gizli Destek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

01:13
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
01:11
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
23:59
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 04:02:28. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Liderlerden Gizli Destek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.