Netanyahu'nun esir takası için yeni talepleri müzakereleri riske atıyor - Son Dakika
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Netanyahu'nun esir takası için yeni talepleri müzakereleri riske atıyor

İsrailli müzakere heyeti, esir takası mutabakatı için Başbakan Netanyahu'nun taleplerini içeren maddeler üzerinde çalışıyor. Netanyahu'nun talepleri arasında Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalin devam etmesi bulunuyor. Yeni taleplerin onay almasının ardından İsrail heyeti müzakerelere yeniden başlayacak ve Hamas'a iletecek.

18.07.2024 22:17
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İsrailli müzakere heyetinin olası esir takası mutabakatı için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği talepleri içeren maddeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunda yayımlanan habere göre İsrail heyeti, Hamas ile dolaylı yürütülen esir takası müzakereleri için arabuluculara yeni maddeler sunmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak metne Netanyahu'nun dile getirdiği "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalin devam etmesi başta olmak üzere taleplerinin yer aldığı maddeler eklenecek.

Ardından yeni taleplerin yer aldığı metin Netanyahu ve kabinesinin onayına sunulacak. Netanyahu ve kabinesi onay verdikten sonra İsrail heyeti müzakerelere yeniden başlayacak ve yeni talepleri arabulucular yoluyla Hamas'a iletecek.

Kanal 12'ye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Netanyahu'nun öne sürdüğü şartların olası esir takası mutabakatını riske attığını savundu.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun yeni şartlarının, İsrail'in 27 Mayıs'ta esir takası için sunduğu taslak metnin dışına çıkılması anlamı taşıdığı kaydedildi.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Mısır, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun esir takası için yeni talepleri müzakereleri riske atıyor - Son Dakika

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