Netanyahu'nun Yargı Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Yargı Süreci Tamamlandı

24.06.2026 18:55
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İsrail Başbakanı Netanyahu, 98'inci duruşmada yolsuzluk davasında ifadesini verdi.

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun ifade verme işleminin, duruşmalardaki aksamalar nedeniyle bir buçuk yıl boyunca sürdüğünü aktardı.

Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Yargı Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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