Netanyahu, saldırı tehdidi iddiasının ardından Lapid'in brifing talebini kabul etti - Son Dakika
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Netanyahu, saldırı tehdidi iddiasının ardından Lapid'in brifing talebini kabul etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı tehdidi iddiasının ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid'in güvenlik brifingi talebini kabul etti. Lapid'in başta reddedilen talebi üzerine ikili arasında görüşme bugün saat 23.30'da yapılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi olduğunu gösteren işaretler bulunduğu" iddiasının ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşme gerçekleştirecek.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lapid'in konuya ilişkin görüşme talebini başta reddeden Netanyahu, daha sonra kararını değiştirdi.

İsrail'de genel seçimlere bir aydan kısa bir süre kala, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi olduğunu gösteren işaretler bulunduğu" yönündeki iddiayı ortaya atan Netanyahu ile Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Lapid ile arasında bir atışma yaşandı.

Netanyahu'dan konuya ilişkin bir güvenlik brifingi talebinde bulunan Lapid'in isteği başta reddedilirken, daha sonra talebin yerine getirileceği belirtilerek ikili arasında bugün saat 23: 30'da bir görüşme ayarlandığı kaydedildi.

İkili arasındaki görüşmenin, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve savunma kurumlarının şefleriyle yapacağı güvenlik toplantısından sonra gerçekleşeceği aktarıldı.

Öte yandan KAN'a konuşan savunma yetkilieri, Netanyahu'nun yapacağı güvenlik toplantısının ise rutin bir görüşme olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail basını, "saldırı tehdidi" iddiasının ardından Netanyahu'nun savunma yetkilileriyle bir güvenlik toplantısı yapacağını aktarmış, ana muhalefet lideri Lapid de seçimlerin riske girme ihtimaline karşı Netanyahu'dan güvenlik brifingi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuYair LapidGüvenlikPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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