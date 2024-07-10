Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması gerektiğini değerlendiriyor - Son Dakika
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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması gerektiğini değerlendiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet ortakları, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın hükümet koalisyonuna bağlı hareket etmediğine inanıyor. Netanyahu'ya yakın isimler, Gallant'ı son dönemdeki yaklaşımları ve medyaya sızan bilgiler nedeniyle suçluyor. Gallant'ın görevden alınmasının seçimleri tetikleme olasılığını önlemek için Meclis'in yaz tatili sırasında yapılması gerektiği düşünülüyor. Başbakanlık ise Netanyahu ile Gallant arasında anlaşmazlık olmadığını belirtiyor.

10.07.2024 23:07
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet ortaklarının Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birkaç ay içerisinde görevden alınması gerektiğini değerlendirdiği iddia edildi.

İsrail'deki Channel 12'nin haberine göre, Netanyahu'nun hükümet ortakları, Gallant'ın "artık" hükümet koalisyonuna bağlı hareket etmediğine inanıyor.

Netanyahu'ya yakın isimler, ayrıca, Savunma Bakanı Gallant'ı son dönemde kabine toplantılarındaki konuşmaların medyaya sızmasından da sorumlu olmakla suçladı.

Son dönemdeki yaklaşımları nedeniyle Gallant'ı suçlayan ortaklar, bakanın birkaç ay içerisinde görevden alınıp alınmaması gerektiğini değerlendiriyor.

Öte yandan, Netanyahu'ya yakın isimlerin, Gallant'ın görevden alınmasının, seçimleri tetikleme olasılığını önlemek için Meclis'in yaklaşan yaz tatili sırasında yapılması gerektiğine inandığı da öne sürüldü.

Başbakanlık haberi yalanlayarak, Netanyahu ile Gallant arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını savundu.

Netanyahu, hükümete tartışmalı yargı revizyon yasasını durdurma çağrısı yapan Gallant'ı Mart 2023'te görevden almıştı. Bakan Gallant bir ay sonra görevine iade edilmişti.

Kaynak: AA

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