Netanyahu Trump'a Teşekkür Etti

06.04.2026 19:43
Netanyahu, Trump'ın İran'daki pilot kurtarma operasyonuna verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da 3 Nisan'da düşürülen ABD savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonuna verdikleri destek için ABD Başkanı Donald Trump'ın teşekkür ettiğini öne sürdü.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Trump ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump'ın İsrail'den övgüyle bahsettiğini ve "Harikasınız" dediğini ileri süren Netanyahu, ABD'ye ait F-15E savaş uçağının pilotunun kurtarılması için İran'da yapılan operasyonda sağladıkları yardımlar için Trump'ın kendisine teşekkür ettiğini savundu.

İran'a karşı yürüttükleri hava saldırılarına da değinen Netanyahu, bugün İran'ın en büyük petrokimya tesisini "imha ettiklerini" iddia etti.

Netanyahu, İran'da askeri yetkililer, tesisler ve fabrikaları hedef almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donal Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABDli ikinci pilotu kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle yapıldığına işaret etmişti.

İran Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler
Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti
Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
