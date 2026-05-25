Netanyahu, Trump'ı İran Meselesinde Etkileyemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorluk çektiği belirtildi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun, kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve İsrail'in "şu anda Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği" ifade edildi.

Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin bu akşam da toplantılarını sürdürdüğü, İsrail güvenlik teşkilatında ise olası mutabakatın İran rejimine "dokunulmazlık" vereceği korkusuyla teyakkuzda kaldığı kaydedildi.

Anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek tek kişinin İran lideri Mücteba Hamaney olduğu savunuldu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yakın çevresindeki kişilerin, ABD Başkanına anlaşmada ilerleme sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın önceki haberinde Netanyahu'nun Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer dosyanın "ötelenmesi" ve İran'daki ateşkesin Lübnan'la ilişkilendirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini ve düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti.