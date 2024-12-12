Netanyahu ve Sullivan'dan Gazze Görüşmesi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'de olası ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Sullivan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmenin 20 Ocak'ta görevi devredecek olan Joe Biden yönetiminin Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için yaptığı son hamle olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yayınlanan fotoğraflarda, Sullivan ile Netanyahu arasındaki görüşmede üst düzey bakanların yanı sıra İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in de hazır bulunduğu görüldü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Sullivan'ın bu hafta Gazze'de olası ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesle ilgili olarak İsrail'e gideceği duyurmuştu.

Ayrıca ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi ise Mossad Direktörü Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştüğünü aktarmıştı.