Netanyahu ve Trump Görüşmesi Gerginliği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine basının alınması halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da karşılaştığına benzer sert bir çıkışın hedefi olabileceği iddia edildi.

Axios'un haberine göre, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde sekizinci kez Oval Ofis'te bir araya gelecek ikili arasında son aylarda özellikle İran politikası ve bölgesel konularda görüş ayrılıkları belirginleşti.

Trump'ın İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurmasının ardından yeniden diplomatik müzakere seçeneğine yönelmesi, Netanyahu yönetiminde belirsizliğe yol açtı.

İddiaya göre Netanyahu, güvenlik kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantılarda Trump yönetiminin planları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından, İsrail hükümeti ve ordusu ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceği ihtimaline göre hazırlık yaptı.

İsrail, Trump'ın saldırıları durdurma kararını ise cuma gecesi geç saatlerde öğrendi.

Haberde ayrıca, saldırıların ilk aylarında Trump ile Netanyahu'nun neredeyse her gün görüştüğü ancak son haftalarda telefon görüşmelerinin seyrekleştiği, Netanyahu'nun Trump'ın yaklaşımını öğrenmek için daha çok ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas kurduğu ifade edildi.

Axios, Netanyahu'nun ayrıca, Trump'ı Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin kararından vazgeçiremediğini ve Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile imzaladığı nükleer anlaşmanın içeriğinden de önceden haberdar olmadığını öne sürdü.

Siteye konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile görüşmek istediğini ancak randevu alamadığını iddia etti.

Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinin basına kapalı olacağı belirtilirken, ikilinin kamera karşısına çıkması halinde Netanyahu'nun ya güçlü bir destek görüntüsü verebileceği ya da Zelenskiy'nin daha önce Beyaz Saray'da karşılaştığına benzer sert bir çıkışın hedefi olabileceği ileri sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ile 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'daki görüşmesinde, iki lider arasında gergin anlar yaşanmıştı.