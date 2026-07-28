Netanyahu ve Trump Görüşmesi Gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu ve Trump Görüşmesi Gerginliği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Trump ile görüşmesinde basına kapalı olması halinde sert tepkilerle karşılaşabilir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine basının alınması halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da karşılaştığına benzer sert bir çıkışın hedefi olabileceği iddia edildi.

Axios'un haberine göre, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde sekizinci kez Oval Ofis'te bir araya gelecek ikili arasında son aylarda özellikle İran politikası ve bölgesel konularda görüş ayrılıkları belirginleşti.

Trump'ın İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurmasının ardından yeniden diplomatik müzakere seçeneğine yönelmesi, Netanyahu yönetiminde belirsizliğe yol açtı.

İddiaya göre Netanyahu, güvenlik kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantılarda Trump yönetiminin planları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından, İsrail hükümeti ve ordusu ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceği ihtimaline göre hazırlık yaptı.

İsrail, Trump'ın saldırıları durdurma kararını ise cuma gecesi geç saatlerde öğrendi.

Haberde ayrıca, saldırıların ilk aylarında Trump ile Netanyahu'nun neredeyse her gün görüştüğü ancak son haftalarda telefon görüşmelerinin seyrekleştiği, Netanyahu'nun Trump'ın yaklaşımını öğrenmek için daha çok ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas kurduğu ifade edildi.

Axios, Netanyahu'nun ayrıca, Trump'ı Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin kararından vazgeçiremediğini ve Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile imzaladığı nükleer anlaşmanın içeriğinden de önceden haberdar olmadığını öne sürdü.

Siteye konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile görüşmek istediğini ancak randevu alamadığını iddia etti.

Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinin basına kapalı olacağı belirtilirken, ikilinin kamera karşısına çıkması halinde Netanyahu'nun ya güçlü bir destek görüntüsü verebileceği ya da Zelenskiy'nin daha önce Beyaz Saray'da karşılaştığına benzer sert bir çıkışın hedefi olabileceği ileri sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ile 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'daki görüşmesinde, iki lider arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu ve Trump Görüşmesi Gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
Binali Yıldırım’dan Özgür Özel’e sürpriz telefon Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 18:04:18. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu ve Trump Görüşmesi Gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.