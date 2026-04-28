Netanyahu ve Trump'ın Saldırganlığı Küresel Antifaşist Uyanışı Tetikledi

Netanyahu ve Trump'ın saldırganlıkları, dünyada bir 'uyanış' yaratarak vicdan enternasyonalizminden antifaşist enternasyonalizme uzanan bir yol açtı. Sovyetler Birliği'nin 27 milyon kaybına rağmen, faşizmin en büyük zulmüne uğramış bir halkın devlet temsilcileri, bu yüzyılın en büyük etnik-dini soykırımını gerçekleştiriyor. Bu durum, insani duyarlılıkları öfke ve eylem olarak dünya çapına yaydı.

Gazze ve Netanyahu'ya bakanlar, aynı anda Hitler ve Mussolini'yi görüyor; kendi ülkelerindeki despotları daha iyi anlıyor. Özellikle genç kuşaklar için uzak sanılan tarih, artık içinde bulundukları tarih. İtalya ve Portekiz'de faşizmden kurtuluş, ABD'de Trump milislerine karşı antifaşist duyarlılık, Avrupa'da gençlerin hareketlenmesi ve İspanya'da Franco'nun tefekkürüyle Gazze dayanışması, yerel ile küreselin birleştiğini gösteriyor.

Her antifaşist gösteride Filistin bayrakları yer alıyor. Arşivler açılıyor ve faşizmin yükselişinde antifaşistlerin yanlışları sorgulanıyor. Tarihin tekerrürü, tefekkürün noksanlığından kaynaklanıyor. Şimdi bu tefekkür canlanıyor; teknofaşizm tehdidiyle birlikte klasik zulüm ve savaşlara da ihtiyaç duyuluyor. Uyanmak yetmez; yerel-ulusal-küresel dayanışma ağlarını güçlendirmek, bu tefekkürü kıymetli kılacak.