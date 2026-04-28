Netanyahu ve Trump'ın Saldırganlığı Küresel Antifaşist Uyanışı Tetikledi - Son Dakika
Netanyahu ve Trump'ın Saldırganlığı Küresel Antifaşist Uyanışı Tetikledi

28.04.2026 06:39
Netanyahu ve Trump'ın politikaları, dünya çapında bir vicdan ve antifaşist enternasyonalizm dalgası yarattı. Özellikle genç kuşaklar, tarihsel faşizmle günümüz despotları arasında bağ kuruyor.

Netanyahu ve Trump'ın saldırganlıkları, dünyada bir 'uyanış' yaratarak vicdan enternasyonalizminden antifaşist enternasyonalizme uzanan bir yol açtı. Sovyetler Birliği'nin 27 milyon kaybına rağmen, faşizmin en büyük zulmüne uğramış bir halkın devlet temsilcileri, bu yüzyılın en büyük etnik-dini soykırımını gerçekleştiriyor. Bu durum, insani duyarlılıkları öfke ve eylem olarak dünya çapına yaydı.

Gazze ve Netanyahu'ya bakanlar, aynı anda Hitler ve Mussolini'yi görüyor; kendi ülkelerindeki despotları daha iyi anlıyor. Özellikle genç kuşaklar için uzak sanılan tarih, artık içinde bulundukları tarih. İtalya ve Portekiz'de faşizmden kurtuluş, ABD'de Trump milislerine karşı antifaşist duyarlılık, Avrupa'da gençlerin hareketlenmesi ve İspanya'da Franco'nun tefekkürüyle Gazze dayanışması, yerel ile küreselin birleştiğini gösteriyor.

Her antifaşist gösteride Filistin bayrakları yer alıyor. Arşivler açılıyor ve faşizmin yükselişinde antifaşistlerin yanlışları sorgulanıyor. Tarihin tekerrürü, tefekkürün noksanlığından kaynaklanıyor. Şimdi bu tefekkür canlanıyor; teknofaşizm tehdidiyle birlikte klasik zulüm ve savaşlara da ihtiyaç duyuluyor. Uyanmak yetmez; yerel-ulusal-küresel dayanışma ağlarını güçlendirmek, bu tefekkürü kıymetli kılacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Netanyahu ve Trump'ın Saldırganlığı Küresel Antifaşist Uyanışı Tetikledi - Son Dakika

Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
SON DAKİKA: Netanyahu ve Trump'ın Saldırganlığı Küresel Antifaşist Uyanışı Tetikledi - Son Dakika
