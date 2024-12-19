Netflix'e 4,75 Milyon Euro Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netflix'e 4,75 Milyon Euro Ceza

Hollanda, Netflix'i 2018-2020 yılları arasında veri ihlali nedeniyle cezalandırdı.

19.12.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LAHEY, 19 Aralık (Xinhua) -- Hollanda Veri Koruma Kurumu, müşterilerine 2018-2020 yılları arasında kişisel verileriyle ne yaptığı konusunda yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle ABD'li yayın hizmetleri sağlayıcısı Netflix'e 4,75 milyon euro para cezası verdi.

Kurumun çarşamba günü yaptığı açıklamada Netflix'in müşterilerden e-posta adresi, telefon numarası ve ödeme bilgileri gibi çeşitli kişisel verilerin yanı sıra müşterilerin platformda neyi ne zaman izledikleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Kurumun 2019 yılında başlattığı soruşturmada Netflix'in, gizlilik beyanında müşterileri şirketin kişisel verilerle tam olarak ne yaptığı konusunda net şekilde bilgilendirmediği tespit edildi.

Şirketin kendileri hakkında hangi verileri topladığını soran müşterilerin net yanıt alamadıkları da belirlendi. Kurum, Netflix'in bu yaklaşımının Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal ettiği hükmüne vardı.

Veri Koruma Kurumu Başkanı Aleid Wolfsen basın açıklamasında, "Milyonlarca müşterisi olan ve dünya genelinde milyarlarca ABD doları ciro yapan böyle bir şirket, müşterilerine kişisel verilerini nasıl işlediğini doğru şekilde açıklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çok açık, özellikle de müşterilerden talep geldiğinde. Ama durum gerçekte böyle değildi" dedi.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Teknoloji, Hollanda, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'e 4,75 Milyon Euro Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: Netflix'e 4,75 Milyon Euro Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.