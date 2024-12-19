Netflix'e 4,75 Milyon Euro Ceza

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LAHEY, 19 Aralık (Xinhua) -- Hollanda Veri Koruma Kurumu, müşterilerine 2018-2020 yılları arasında kişisel verileriyle ne yaptığı konusunda yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle ABD'li yayın hizmetleri sağlayıcısı Netflix'e 4,75 milyon euro para cezası verdi.

Kurumun çarşamba günü yaptığı açıklamada Netflix'in müşterilerden e-posta adresi, telefon numarası ve ödeme bilgileri gibi çeşitli kişisel verilerin yanı sıra müşterilerin platformda neyi ne zaman izledikleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Kurumun 2019 yılında başlattığı soruşturmada Netflix'in, gizlilik beyanında müşterileri şirketin kişisel verilerle tam olarak ne yaptığı konusunda net şekilde bilgilendirmediği tespit edildi.

Şirketin kendileri hakkında hangi verileri topladığını soran müşterilerin net yanıt alamadıkları da belirlendi. Kurum, Netflix'in bu yaklaşımının Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal ettiği hükmüne vardı.

Veri Koruma Kurumu Başkanı Aleid Wolfsen basın açıklamasında, "Milyonlarca müşterisi olan ve dünya genelinde milyarlarca ABD doları ciro yapan böyle bir şirket, müşterilerine kişisel verilerini nasıl işlediğini doğru şekilde açıklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çok açık, özellikle de müşterilerden talep geldiğinde. Ama durum gerçekte böyle değildi" dedi.