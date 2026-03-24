Nevruz Öncesi Operasyon: 170 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Nevruz Bayramı öncesi ve sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü propagandası ve izinsiz gösteri yapan 170 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımla kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 9 ilde (Aydın, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa ve Van) gerçekleştirilen çalışmalarda; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile terör örgütü propagandası suçları kapsamında 72 şahıs yakalanmıştır."

24 Mart 2026 tarihinde ise terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 6 ilde (İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Antalya ve Mardin) eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 98 kişi gözaltına alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir."