Nevşehir-Aksaray yolunda kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Nevşehir-Aksaray yolunda kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Aksaray kara yolunda Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan iki yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray kara yolunda seyir halinde olan Y.Ü. yönetimindeki 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Z.Ö. idaresindeki 50 NC 763 plakalı otomobil Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan iki yolcu yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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