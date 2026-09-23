Nevşehir-Aksaray yolunda kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray kara yolunda seyir halinde olan Y.Ü. yönetimindeki 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Z.Ö. idaresindeki 50 NC 763 plakalı otomobil Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan iki yolcu yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.