Nevşehir\'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Nevşehir'de bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

2000 Evler Mahallesi'ndeki bir parkta alkol aldığı iddia edilen C.Ö. ve C.Ö. ile parkta bulunan mahalle muhtarı T.B. arasında tartışma yaşandı.

Muhtar T.B'nin oğlu Ş.B'nin de parka gelerek dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda C.Ö, C.Ö. ve Ş.B. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kişiler ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.