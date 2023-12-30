Nevşehir\'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü

11:17 •
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Nevşehir'de iki katlı ev, çıkan yangında hasar gördü.
350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak'ta Suriye uyruklu Bekir T'nin ailesiyle yaşadığı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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