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Nevşehir'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü - Son Dakika
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Nevşehir'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak'ta Suriye uyruklu Bekir T'nin ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangın, sobadan sıçrayan kıvılcıktan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Nevşehir\'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü
30.12.2023 - 12:01,
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Nevşehir'de iki katlı ev, çıkan yangında hasar gördü.

350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak'ta Suriye uyruklu Bekir T'nin ailesiyle yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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