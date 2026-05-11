Nevşehir'de Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı

11.05.2026 10:17
Nevşehir'de elektrikli bisiklet, park halindeki araca çarparak kazaya sebep oldu. Sürücü yaralandı.

Nevşehir'de elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan E.B, park halindeki 50 AAY 439 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.B, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün otomobilini park etmesi, bir süre sonra elektrikli bisikletin bu araca arkadan çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

