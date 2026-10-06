Nevşehir\'de iki otomobil çarpıştı, sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı

NEVŞEHİR'de aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Her ikisi de Aksaray yönüne giden Mustafa Adımlı yönetimindeki 50 ADE 377 plakalı otomobil ile Mehmet Açıl yönetimindeki 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Saime Açıl, Nezahat Açıl, Mehmet Emin Furkan Açıl, Davut Yüzal ve Fazlı Doğan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.