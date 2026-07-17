Nevşehir'de Kamyonet Kazası

Nevşehir'de kamyonetin park halindeki üç araç ve bir motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Kavak beldesinde saman yüklü kamyonet, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 3 otomobil ile bir motosiklete çarparak durabildi.

Aracın sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.