Nevşehir'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: 4 Yaralı

Nevşehir\'de Kaza: 4 Yaralı
29.06.2026 16:40
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Nevşehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı, 4 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Nevşehir- Aksaray kara yolunda meydana geldi. T.V. idaresindeki 50 AFR 196 plakalı otomobil ile H.A.B. yönetimindeki 50 AER 872 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şafak Yilmaz Şafak Yilmaz:
    Komşu ülkelerde böyle trafik kazalarında çok daha sıkı güvenlik protokolleri var, burada da böyle şeyler olmasaydı keşke 0 0 Yanıtla
  • Görkem Yaman Görkem Yaman:
    Ne demek 4 yaralı? Böyle şeyler niye oluyo ya! Hiç dikkat etmiyolar, hızlı gidiyolar işte. Soruşturma açılması ne işe yarar ki, cezalandırması lazım. Nevşehir'de böyle kazalar her gün başıyo ben de gördüm. 0 0 Yanıtla
  • Gülname Öztürk Gülname Öztürk:
    Ya vallahi bu tarz kazalar her gün başımıza geliyo, geçen ay arkadaşımın arabası da böyle yan yatmıştı lol 0 0 Yanıtla
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