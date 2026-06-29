Nevşehir\'de Kaza: 4 Yaralı

Görkem Yaman:

Ne demek 4 yaralı? Böyle şeyler niye oluyo ya! Hiç dikkat etmiyolar, hızlı gidiyolar işte. Soruşturma açılması ne işe yarar ki, cezalandırması lazım. Nevşehir'de böyle kazalar her gün başıyo ben de gördüm.