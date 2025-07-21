Nevşehir'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.A. idaresindeki 50 AEG 879 plakalı motosiklet, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde A.Ö. yönetimindeki 07 BPF 883 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.A. ile beraberindeki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin tali yola girmek için manevra yaptığı sırada seyir halindeki motosikletle çarpışması yer alıyor.